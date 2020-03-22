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Актриса Татьяна Абрамова в рамках телешоу “Секрет на миллион” рассказала о давнем скандале, произошедшем с певицей Валерией.

Тогда Татьяне было всего 15 лет. Она стала участницей передачи “Утренняя звезда”, а её напарницей была Валерия. При этом, согласно правилам шоу, до участия в конкурсе допускались лишь артисты, которым было от 15 до 22 лет, а Валерии было уже 23 года.

Продюсер Абрамов в разговоре с Александром Шульгиным, который тогда являлся продюсером и мужем Валерии, узнал, что для певицы попросили сделать такое исключение, так как для неё участие в конкурсе являлось последней попыткой остаться на телевидении.

Сама Валерия не отрицает, что почти 30 лет назад прибегала к жульничеству, но, так как разница в возрасте была небольшой, постыдным свой поступок не считает.

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