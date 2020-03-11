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37-летняя актриса Светлана Ходченкова поделилась в Instagram фотографией из недавней фотосессии.

В кадре актриса позирует лёжа возле бассейна на фоне деревьев. Ходченкова облачена в раздельный купальник розового цвета, и своей позой она демонстрирует длинные ноги и стройную фигуру, которую тут же отметили и высоко оценили поклонники.

В комментариях они выразили восторг от фотографии, сообщив, что Светлана находится в гармонии с собой и природой, и назвав её потрясающей. Но большинство комплиментов касались её внешности и фигуры, вызвавшей у некоторых даже зависть. Впрочем, некоторые поклонники выразили беспокойство из-за того, что актриса чрезмерно худая. Они удивились и посчитали, что её, по видимости, совсем не кормят.

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#mood

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

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