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Светлана Ходченкова приняла участие в съёмках для глянцевого журнала.

Актриса предстала в откровенном образе, облачившись в прозрачный корсет, брюки с высокой талией, и перчатки. Наряд выполнен в лавандовом цвете. Образ был дополнен макияжем в нежных тонах и распущенными волосами. Своей позой, уперев руки в бока, Светлана демонстрирует стройную фигуру и выпирающие ключицы.

В комментариях поклонники высоко оценили соблазнительный образ Светланы и её красоту. Актрису назвали шикарной и очень стильной женщиной.

Впрочем, многие пользователи Сети раскритиковали её корсет, назвав его ужасным. Как было отмечено, Ходченкова выглядит в нём не особо удачно, хотя её даже такой корсет не способен испортить. Некоторые предположили, что данный элемент одежды был подобран не по размеру.

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