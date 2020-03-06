В США начали реализацию новой программы судостроения, инициированной Дональдом Трампом, однако для этого понадобились значительные средства. ВМС попытались сэкономить огромные суммы путем списывания нескольких новых кораблей.

Джеймс Килби, американский вице-адмирал, во время недавнего выступления сообщил, что ВМФ списал сразу 4 литоральных судна (LCS), что позволило ему избежать больших расходов на их содержание (около 1,2 миллиарда долларов) и усовершенствование (почти 600 миллионов долларов). Эти средства было решено направить на развитие подлодок, оснащенных баллистическими ракетами.

Списанные корабли в основном применялись для проведения различных испытаний. Однако все они прослужили не больше 12 лет, а некоторые и вовсе были введены в эксплуатацию около 6 лет назад. Для боевых кораблей это крайне маленький срок. Но, по словам Килби, им уже требуется модернизация, так как их эффективность постоянно снижается.