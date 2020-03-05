Американское информагентство The National Interest, сославшись на чиновников из Вашингтона, заявило, что Кремль превратил Сирию в «адский полигон».

Авторы материалы отмечают, что Россия использует на сирийских землях разнообразное оружие и технику, приведя в качестве примера заявление российского Министерства обороны о том, что почти 80% всех пилотов прошли в Сирии «практические занятия». Журналисты отмечают, что схожим образом Испания превратилась в испытательный полигон для нацистской Германии в 30-х годах прошлого столетия.

В статье также указывается, что РФ неспособна достичь успехов в войне с высокотехнологичным врагом, использующим системы РЭБ и ПВО, так как использует неуправляемые бомбы и устаревший комплекс СВП-24 Гефест, который работает на основе незавершенной системы ГЛОНАСС. В результате российские летчики часто промахиваются по своим целям.