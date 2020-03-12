В Тюмени в начале марта состоялось первенство России по дзюдо среди юниоров возрастом до 23-х лет.

Как сообщается, второе место в весовой категории выше 78 килограмм сумела завоевать Евгения Кондрашова родом из Выборга. Отмечается, что Евгения в прошлом году уже участвовала в молодёжном первенстве России по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге. Ей тогда удалось завоевать золотую медаль.

После завершения соревнований в этом году она была включена в список состава сборной РФ по дзюдо. Таким образом, девушка может претендовать на то, чтобы принять участие в первенстве Европы, которое в этом году состоится в ноябре в хорватском городе Пореч. Участвовать Евгения будет в этой же самой весовой категории также среди спортсменов возрастом до 23-х лет.