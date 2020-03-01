Несколько дней назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили о разводе.

Несмотря на то, что нелады в их семье появились уже давно, а решить их не удавалось из-за загруженного графика, развод пары всё равно стал неожиданностью для поклонников. Однако их совместная фотография, опубликованная Прилучным, вызвала слухи о том, что им удалось примириться и воссоединиться. Некоторые поклонники всё ещё питают надежду, что они сумеют спасти брак.

В кадре Агата и Павел стоят вместе, при этом улыбаясь, из-за чего и появились подобные слухи. Но на воссоединение поклонники надеялись напрасно – они просто играют вместе в постановке “Авантюристы поневоле”, и сфотографировались вместе по её окончанию.

Возникшие слухи ни Муцениеце, ни Прилучным никак прокомментированы не были.