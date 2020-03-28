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Сотрудник управления ФСИН по Забайкальскому краю, обвиняется в получении взятки во время работы в отделе безопасности исправительной колонии № 5.

Согласно версии следствия, в прошлом году подозреваемый передал одному из заключенных несколько мобильных аппаратов, пронеся их на территорию тюрьмы. Отмечается, что с лета по осень 2019 года он успел передать 6 телефонов, получив за это коньяк стоимостью 1500 рублей и наличные средства в размере 15 000 рублей.

Обвиняемого задержали, а потом заключили под стражу по решению районного суда Читы. Если его признают виновным, то ему грозит заключение в тюрьме сроком до 8 лет и штраф, размер которого в 40 раз превысит сумму полученной взятки.

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