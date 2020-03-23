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Актриса Софи Тернер, известная благодаря роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, раскритиковала людей, безответственно относящихся к карантину во время пандемии коронавируса.

В своём видеообращении актриса заявила, что всем людям необходимо находиться дома. При этом она назвала тех, кто выходит на улицу по незначительным причинам, очень глупыми людьми. Тернер отметила, что ей плевать на чужую свободу, если это может заразить других людей вокруг себя. Также она добавила, что подобное поведение является некрутым и неумным.

Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что подобным обращением актриса ответила своей коллеге Эванджелин Лилли, которая ранее сообщала, что отправила своих детей в гимнастический класс. Также она заявила, что не собирается подвергать себя изоляции.

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