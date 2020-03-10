Издание Wall Street Journal предположило, что прошедшая в конце февраля встреча менеджеров фармацевтической компании Biogen могла спровоцировать вспышку коронавируса в США.

Встреча состоялась в Бостоне 26-27 февраля, на ней присутствовало около 175 руководителей компании, работающих в разных точках страны и мира. Как сообщается, на прошлой неделе у некоторых участников мероприятия проявились симптомы гриппа. Затем у одного из топ-менеджеров был обнаружен коронавирус.

Больше всего пострадал штат Массачусетс – 32 случая заражения инфекцией. В Северной Каролине обнаружен 5 случаев, два в Индиане и один во Флориде. Всем участникам мероприятия было предписано оставаться дома в течение двух недель.

В настоящее время коронавирусом было заражено более ста тысяч человек, большинство выздоровели, около четырёх тысяч скончались.