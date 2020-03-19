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В управлении СКР по Красноярскому краю попросили помощи у местных жителей в розыске мужчины, который подозревается в сексуальных надругательствах над школьницей.

Представители ведомства отмечают, что в понедельник. 16 марта, в вечерние часы в подъезде многоэтажного дома, расположенного на улице Светлогорской неизвестный набросился на тринадцатилетнюю девочку и изнасиловал ее. Его смогла запечатлеть одна из камер наблюдения. Видео было опубликовано в Сети.

В настоящее время ведется розыск молодого человека. В Следственном комитете сообщили, что если кто-либо знает о местонахождении или личности подозреваемого, то им следует сообщить об этом в полицию.

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