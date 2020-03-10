читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сирийские курды сообщили об уничтожении турецких военных в результате проведённой спецоперации.

Как сообщается, операция была направлена против военных Турции, она проводилась в провинции Агра. Было организовано нападение на два автобуса, а также бронетранспортёр. В результате были уничтожены 79 турецких военнослужащих.

В доказательство произошедшего эвакуация раненых военнослужащих Турции была снята на видео и опубликована в Сети. Видеозапись подтверждает, что транспортные средства были действительно повреждены, а военнослужащих эвакуировали.

При этом отмечается, что Турция в настоящее время не прокомментировала инцидент. Специалисты же предполагают, что в случае нападения курдов Турция должна была предпринять ответную военную операцию, чего осуществлено не было. Таким образом, подлинность нападения курдов находится под некоторым сомнением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Хельсинборг (21) – Фалкенбергс ФФ (21) | Депортес Вальдивия – Сан Фелипе | Арсенал тим (жен) – Лион тим (жен) | Вольфсбург тим (жен) – Арсенал тим (жен) | Англия (люб) – Бразилия (люб) | Витесс (люб) (жен) – Фейеноорд (люб) (жен) | АЗ (люб) (жен) – Витесс (люб) (жен) |
Вам может понравиться

США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных

ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ксения Собчак прокомментировала падения рубля, продемонстрировав шпагат

Ксения Собчак в своём Instagram оригинально прокомментировала падение рублей, произошедшее 9 марта.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.03.2020
  • читать 1 минуту

В ВОЗ оценили эффективность чеснока, мочи и кокаина против коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили прокомментировать появившиеся в Сети слухи о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 марта – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи, 10 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 марта – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск, 10 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев, 10 марта – пасмурно, до 10 °C | Подольск, 10 марта – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир, 10 марта – облачно с прояснениями, до 19 °C |