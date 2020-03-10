Сирийские курды сообщили об уничтожении турецких военных в результате проведённой спецоперации.

Как сообщается, операция была направлена против военных Турции, она проводилась в провинции Агра. Было организовано нападение на два автобуса, а также бронетранспортёр. В результате были уничтожены 79 турецких военнослужащих.

В доказательство произошедшего эвакуация раненых военнослужащих Турции была снята на видео и опубликована в Сети. Видеозапись подтверждает, что транспортные средства были действительно повреждены, а военнослужащих эвакуировали.

При этом отмечается, что Турция в настоящее время не прокомментировала инцидент. Специалисты же предполагают, что в случае нападения курдов Турция должна была предпринять ответную военную операцию, чего осуществлено не было. Таким образом, подлинность нападения курдов находится под некоторым сомнением.