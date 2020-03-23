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Губернатор Московской области дал распоряжение выставить годовые “пятёрки” всем школьникам по трём предметам – изобразительному искусству, физкультуре и музыке.

Отмечается, что это связано с переходом на дистанционное обучение из-за коронавируса, так как эти предметы требуют хотя бы частичного присутствия школьников на уроке. Что касается остальных предметов, вероятность того, что с ними поступят аналогичным образом, крайне мала. Как было отмечено, после каждого онлайн-урока у школьника должно остаться что-то полезное.

Кроме того, из-за коронавируса все школьники раньше времени ушли на каникулы, с 23 марта по 12 апреля. В связи с этим не исключается, что школьникам не только придётся учиться на дистанционном обучении, но и продолжить учёбу летом, чтобы наверстать пропущенное время.

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