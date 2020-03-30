Певица Саша Зверева недавно подтвердила, что беременна уже в четвёртый раз.

Недавно во время откровенного разговора с поклонниками она пожаловалась, что во время беременности весьма страдает её интимная жизнь. Так, она заявила, что у неё кто-то “забрал оргазмы”, и в самый пиковый момент она не чувствует остроты момента.

Также Зверева сообщила, что после самой близости её матка ощущает себя словно камень примерно на пять минут, и так было каждую её беременность.

Затем певица поделилась, как заниматься сексом, находясь при этом в положении. Так, в первый триместр это стоит делать с осторожностью, так как нередки случаи твёрдого живота и коричневых капель. При этом, если заниматься сексом было запрещено врачами, то полностью бросать мужей нельзя, и им можно сделать, например, “массажик с маслом”.