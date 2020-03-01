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1 марта у сирийского побережья был замечен самолёт-разведчик, принадлежащий ВВС США.

Согласно информации, полученной из данных мониторинга, разведчик ВВС США RC-135W вылетел с авиабазы Суда-бэй, находящейся на греческом острове Крит. Он приблизился к побережью Сирии и осуществлял здесь разведку на протяжении трёх часов.

Отмечается, что самолёт может осуществлять радиоэлектронную разведывательную деятельность на большой глубине территории противника. Он поднялся на высоту около 9,6 тысячи метров над международными водами. Кроме того, он находился и на расстоянии около 50-60 километров от российских военных баз в Сирии – а именно, от авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

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