Представители Формулы-1 сообщили об отмене первого этапа следующего сезона, который должен был начаться с Гран-при Австралии. Причиной этому является коронавирус.

Недавно следы коронавирусной инфекции нашли у члена команды «Макларен». Как только это произошло, вся команда приняла решение не участвовать в грядущих выступлениях. Вслед за ними в гонке отказались участвовать Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Что касается Гран-при в других странах, то они были отложены на неопределенный срок.

Напоминаем, что ранее были отменены все матчи НБА, после того как коронавирусом заразился один из баскетболистов. В настоящее время данной инфекцией заражены свыше 128 тысяч человек в более чем 100 странах мира.