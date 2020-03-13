Представители Формулы-1 сообщили об отмене первого этапа следующего сезона, который должен был начаться с Гран-при Австралии. Причиной этому является коронавирус.
Недавно следы коронавирусной инфекции нашли у члена команды «Макларен». Как только это произошло, вся команда приняла решение не участвовать в грядущих выступлениях. Вслед за ними в гонке отказались участвовать Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Что касается Гран-при в других странах, то они были отложены на неопределенный срок.
Напоминаем, что ранее были отменены все матчи НБА, после того как коронавирусом заразился один из баскетболистов. В настоящее время данной инфекцией заражены свыше 128 тысяч человек в более чем 100 странах мира.
Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH— Formula 1 (@F1) March 12, 2020