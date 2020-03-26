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В издании Avia.pro, сославшемся на свои источники, отмечают, что сторожевое судно «Пытливый» ВМФ РФ в одиночку сопроводило сразу 2 натовских фрегата в акватории Черного моря.

По словам авторов материала, боевые корабли НАТО планировали незаметно попасть в Черное море, но уже на входе их встретило и сопроводило российское военное судно. Журналисты отмечают, что его присутствие не позволяло экипажам фрегатов приблизиться к российским границам.

Военные эксперты добавляют, что для сил Североатлантического Альянса является оскорблением тот факт, что Россия направила на сопровождение их кораблей не весь свой черноморский флот, а всего одно судно. По их мнению, в случае конфликта «Пытливый» смог бы сдержать натиск двух фрегатов.

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