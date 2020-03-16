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Порноактриса из России Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, пообещала “дать за вакцину” от коронавируса.

Согласно её словам, Любовь уже неделю сидит дома на карантине, так как если она выйдет, то, по её словам, её посадят. На карантине Любовь оказалась после того, как приехала домой из Италии. Кровь для анализа у неё берут каждый второй день специально приезжающие врачи.

Находиться дома порноактрисе уже надоело, также она пожаловалась на то, что скучает по своим обычным продуктам питания. Ей приходится заказывать еду на дом, и она соскучилась по сухарикам и другим привычным продуктам. В целом, как она заявила, ей тяжело.

В связи с этим Бушуева отметила, что люди страдают из-за коронавируса, и заявила, что готова отдаться тем, кто сумеет разработать лекарственный препарат.

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