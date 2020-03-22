Александра Новикова, сотрудница канала ГТРК «Камчатка», опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram сообщение, в котором отказалась участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

По словам представительницы прессы, она является членом участкового избиркома с десятилетним стажем, поэтому выборы для нее всегда были праздником и большой ответственностью. Однако она решила отказаться от соответствующей должности 22 апреля и впервые в своей жизни не ходить на голосование.

Глава телеканала Алексей Костылев отметил, что на данный момент ведущая находится в отпуске. Он планирует провести с ней обычную беседу в связи с ее недавним высказыванием – увольнять девушку никто не собирается.