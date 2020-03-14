Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал волнующихся из-за коронавируса граждан не бояться.

Как он заявил во время выступления перед правительством республики, люди из-за появления коронавируса перестали спать, опасаясь заболевания. Они боятся, что вирус придёт к ним, и они умрут. Кадыров отметил, что они и так умрут – стоит только подождать, а “умереть до того, как умрёшь”, нет смысла, так как человек когда-нибудь всё равно умрёт.

Также глава Чечни привёл в сравнение, что из-за гриппа умирает намного больше людей. Для того, чтобы суметь перенести заболевание, необходимо иметь крепкое здоровье, те же, у кого его нет, эпидемию не перенесут. Для укрепления своей иммунной системы он посоветовал пить воду с лимоном и медом, и есть чеснок, благодаря которому будет “чистая кровь”.