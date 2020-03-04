Прохор Шаляпин выразил опасение из-за состояния Александра Панайотова, который был одним из претендентов на участие в Евровидении-2020.

2 марта стало известно, что от России в Роттердам на музыкальный конкурс отправится группа из Санкт-Петербурга Little Big. При этом Панайотов считался одним из наиболее вероятных кандидатов. Сейчас его близкие очень переживают за него.

Как сообщил Шаляпин, певец уже давно мечтал выступить на Евровидении. Он называет его спокойным, талантливым вокалистом, и “выстраданным” артистом. Шаляпин считает, что Панайотов сумел бы достойно выступить от России, представ в более классическом варианте.

Говоря о Little Big, Шаляпин назвал группу модной, но сезонной, о которой через десять лет никто не будет помнить, в отличие от Панайотова. Сравнивать их, как он считает, бессмысленно.