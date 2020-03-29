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В Воронеже приземлился самолёт с 207 туристами, вывезенными из Таиланда в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса.

При этом самолёт сначала прилетел в Москву, где прошёл требуемую обработку, после чего направился в Воронеж. Согласно имеющейся информации, на борту находились жители 13 регионов, в том числе из Воронежской области. Все они были обследованы, выяснилось, что ни у одного из пассажиров нет повышенной температуры.

Таким образом, все прибывшие отправляются домой на обязательную самоизоляцию длительностью в две недели. Отмечается, что до квартир их сопроводят санитарные врачи. Кроме того, всех прибывших туристов каждый день будут посещать медики из местных поликлиник для проверки их самочувствия.

Жители Воронежа, между тем, недовольны, что туристов отправили на самоизоляцию. По их мнению, от людей, отправившихся в отпуск в разгар пандемии, нельзя ждать сознательности в соблюдении карантина.

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