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Владимир Путин, российский лидер, отметил, что на территории страны отсутствует критическая ситуация по коронавирусу, а панику раздувают из-за рубежа.

Согласно его словам, в России, к счастью, не происходит ничего критического, что было бы связано с новым типом коронавируса COVID-19. Однако он добавил, что граждане должны быть проинформированы о реальной обстановке, поэтому поручил заняться наладкой информационной работы с населением.

Затем глава российского государства указал, что всего на планете болеют 93 000 человек. Сильнее всего инфекция распространилась в КНР, Италии, Южной Корее и Иране. Путин добавил, что вбросы по России, если судить по докладам ФСБ, идут из-за границы. Их цель заключается в сеянии паники среди людей.

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