Фармацевтические и исследовательские лаборатории по всему миру стремятся найти вакцины и препараты для лечения нового коронавируса, используя различные технологии.

По словам Бенджамина Неймана, вирусолога из Техасского университета A&M – Тексаркана, до разработки вакцины от патогена еще очень далеко. Пока что ни от одного штамма коронавируса не удалось успешно разработать вакцину для людей.

«Будет проведено много испытаний, будет много ошибок, однако у нас есть много вариантов, которые можно попробовать», – рассказывает Нейман.

Лечение может быть разработано ранее, так как противовирусный препарат Ремдесивир демонстрирует неплохие возможности и уже используется на особых условиях до одобрения регулирующими органами.

Президент США Дональд Трамп призвал своих ученых и фармацевтические компании ускорить процесс, но эксперты говорят, что фундаментальные ограничения – главное препятствие.

«Вакцина должна иметь фундаментальную научную основу. Она должна быть технологичной. Она должна быть безопасной. Разработка может занять полтора года, или намного дольше», – написал главный редактор журнала Science Х. Холден Торп в ответ на призывы президента. «У руководителей фармацевтических компаний есть все основания стремиться как можно быстрее разработать вакцину, ведь они будут ее продавать. Однако они понимают, что против природы не пойдешь».

Соединенные Штаты финансируют несколько компаний через Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) и Национальные институты здравоохранения (NIH).

Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), глобальная организация, базирующаяся в Осло, также помогает финансировать многие компании, в основном более мелких производителей, которым не хватит возможностей для расширения массового производства. На сегодняшний день было сделано вливание порядка 24 миллионов долларов.

Фирма: Gilead Sciences

Что: лекарство

Когда может быть выпущено: позднее в этом году

Из всех лекарств, связанных с вирусом, который вызывает COVID-19, Ремдесивир, выпускаемый компаний Gilead, наиболее близок к выпуску. Это, к слову, уже не новость, но разрабатывался препарат для борьбы с другими вирусами, включая Эболу (однако лекарство оказалось против нее неэффективно). Для других вирусов препарат не был одобрен.

Тем не менее, по словам врачей, при лечении пациентов в Китае он показал неплохие результаты. Gilead продвигается завершающую стадию клинических испытаний в Азии (Фаза 3). Препарат также использовался для лечения по крайней мере одного пациента в США.

Энтони Фаучи из NIH, один из ведущих государственных ученых, курирующих борьбу с коронавирусом, заявил, что препарат могут выпустить в ближайшие «несколько месяцев».

«Сейчас есть только один препарат, который, по нашему мнению, может иметь реальную эффективность. И это Ремдесивир», – заявил Брюс Эйлворд, представитель Всемирной организации здравоохранения на недавней пресс-конференции в Китае.

Ремдесивир модифицируется внутри человеческого тела, подстраиваясь под один из четырех строительных блоков ДНК, называемых нуклеотидами.

Нейман заявил, что, когда вирусы копируют себя, они делают это «быстро и не очень аккуратно», а значит, они могут воспользоваться лже-нуклеотидом. При этом человеческие клетки крайне избирательны и такую ошибку не допустят».

Если вирус включит в себя Ремдесивир, препарат добавляет ряд мутаций, которые могут привести к уничтожению вируса.

Фирма: Moderna

Что: вакцина

Когда может быть выпущена: 12-18 месяцев

В течение нескольких недель, когда китайские исследователи обнародовали геном вируса, команда из Техасского университета в Остине смогла создать точную модель белка-шипа, части, которая прикрепляется к человеческим клеткам и заражает их, и визуализировать ее с помощью криогенного электронного микроскопа.

Эта реплика сама по себе является основой для разработки вакцины, поскольку может вызывать иммунный ответ в организме человека, не причиняя вреда. Классический метод разработки вакцин, основанный на принципах, появившихся в 1796 году благодаря вакцине от оспы.

NIH также работает с Moderna, относительно новой фирмой, основанной в 2010 году, над созданием вакцины, использующей генетическую информацию белка для выращивания его в мышечной ткани человека, вместо того, чтобы вводить его в организм.

Эта информация хранится в промежуточном переходном веществе, называемом «мессенджер РНК», которое переносит генетический код от ДНК к клеткам.

«Преимущество в том, что работа происходит очень быстро», – пояснил Джейсон МакЛеллан, который возглавлял команду из Остина. В то время как традиционный подход к созданию белка за пределами тела сложно масштабировать и занимает это много времени.

Вакцина начала свое первое испытание на людях 16 марта после того, как доказала свою эффективность на мышах.

По словам Фаучи, если все пойдет по плану, она может появиться на рынке примерно через полтора года и быть готовой, если вспышка коронавируса продолжится до следующего сезона гриппа.

Фирма: Regeneron

Что: лекарство и вакцина

Когда может быть выпущено: сроки не указаны

В прошлом году Regeneron разработала препарат для внутривенного введения, который, как было показано, значительно повышает выживаемость пациентов с Эболой, используя так называемые «моноклональные антитела».

Для этого представители компании генетически модифицировали мышей, чтобы наделить их иммунитетом человека. Как сообщает Кристос Киратсоус, мышей подвергали воздействию вирусов или их ослабленных форм с целью выработки человеческих антител.

Затем эти антитела выделяют и подвергают скринингу для выявления наиболее сильных антител, которые выращивают в лабораториях, очищают и вводят людям внутривенно.

«Если все пойдет хорошо, мы должны знать, какие антитела в нашем организме работают лучше всего. Речь идет о ближайших неделях», – отметил Кирацоус. К лету начнутся испытания на людях.

Препарат может действовать как в качестве лечения, так и в качестве вакцины, однако эффект будет временным.

В ближайшей перспективе компания попытается переделать другое лекарство, разработанное на той же платформе под названием Кевзара (Сарилумаб), которое одобрено для лечения воспаления, вызванного артритом.

Это может помочь в борьбе с воспалением легких, наблюдаемым при тяжелых формах при COVID-19, другими словами, в борьбе с симптомом, а не с самим вирусом.

Фирма: Sanofi

Что: вакцина

Когда может быть выпущена: сроки не указаны

Французский производитель лекарств в партнерстве с правительством США использует так называемую «платформу рекомбинантной ДНК» для производства вакцины.

Исследователи берут ДНК вируса и объединяет с ДНК из безвредного вируса, создавая своего рода химеру, которая может вызвать иммунный ответ. Затем вырабатываемые антигены увеличиваются.

Технология уже является основой противогриппозной вакцины Санофи. Считается также, что у нее есть задел на борьбц против атипичной пневмонии. Частично при испытании на животных была доказана эффективность.

Дэвид Лоу, глава отдела вакцин в компании, отмечает, что Санофи будет готова к лабораторным испытаниям в течение шести месяцев и к клиническим исследованиям в течение полутора лет.

Фирма: Inovio Pharmaceuticals

Что: вакцина

Когда может быть выпущена: возможны экстренные поставки к концу года

Inovio, еще один американская биофармацевтическая компания. С момента своего основания в 1980-х годах она работает над ДНК-вакцинами, которые работают аналогично РНК-вакцинам, описанным выше, но встраиваются в более раннее звено цепи.

В качестве аналогии ДНК можно рассматривать как справочник в библиотеке, а РНК – скан страницы из этой книги, содержащей инструкции для выполнения задачи.

«Мы планируем начать клинические испытания на людях в США в апреле и вскоре после этого в Китае и Южной Корее, где зарегистрированы максимальные вспышки», – заявил Джозеф Ким, президент и главный исполнительный директор Inovio. «Мы планируем поставить миллион доз к концу года, если наши ресурсы и возможности останутся прежними».

Другие разработки

Британский производитель лекарств GlaxoSmithKline объединился с китайской биотехнологической фирмой, предлагающей технологию адъювантной платформы.

В некоторые вакцины добавляют адъювант (вспомогательный компонент) для усиления иммунного ответа, создавая тем самым более сильный и продолжительный иммунитет против инфекций, по сравнению с обычной вакциной.

Как и Moderna, CureVac совместно с Университетом Квинсленда работает над вакциной РНК-мессенджера. Генеральный директор компании Даниэль Меникелла встретился с Белым домом в начале этого месяца и объявил, что компания рассчитывает получить результат в течение нескольких месяцев.

Американская фармацевтическая компания Johnson&Johnson рассматривает возможность использования некоторых из существующих препаратов, чтобы понять, как они могут помочь в лечении симптомов у пациентов, уже зараженных вирусом.

Они также работают над разработкой вакцины с использованием дезактивированной версии патогена.

Калифорнийская биотехнологическая компания Vir изолировала антитела от выживших при атипичной пневмонии и надеется выяснить, могут ли они помочь в лечении нового коронавируса. На его платформе уже разработаны методы лечения Эболы и других заболеваний.

Даже Хлорохин – синтетическая форма хинина, используемая для лечения малярии, может иметь некоторые положительные эффекты при борьбе с вирусов. Ученые проводят дополнительные исследования.