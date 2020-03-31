Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель попросил в Instagram поклонников артиста поддержать его.

У Лещенко, и его супруги Ирины Павловны, была диагностирована коронавирусная инфекция. Как сообщается, состояние здоровья Лещенко ухудшилось после поездки по США и Канаде, и он обратился в больницу. Перед этим он успел побывать на нескольких светских мероприятиях, а также на съёмках телепередачи.

В качестве поддержки Гайдель предложил флэшмоб – спеть композицию “Надежда” и запить исполнение на видео, которое затем отправить Лещенко и его супруге. Поклонники уже начали исполнять композицию на свой лад. Они пожелали Лещенко и его супруге выздороветь как можно быстрее, а также сообщили о том, что ждут, когда же снова смогут увидеть артиста на сцене.