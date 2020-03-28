Согласно заявлению зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, банк вместе с правительством России готовится к осуществлению программы субсидирования малого и среднего предпринимательства.

Данная программа коснётся предприятий в сферах туризма, общепитов, организаций досуга и спорта, конференций и выставок. Кроме того, в их число входят компании, которые осуществляют для граждан бытовые услуги и дополнительное образование.

Программа состоит в том, что указанным предприятиям будет предоставлена отсрочка по уплате кредита сроком на полгода, при этом процентные платежи будут поделены на три равные части. Из них предприниматель платит только одну часть, две другие – государство и банк. Кроме того, предприниматель может отодвинуть оплату своей трети на более поздний срок после октября текущего года.