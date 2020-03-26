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Глава соцразвития Московской области Ирина Фаевская заявила, что если жители Подмосковья, которые имеют право на выплату материальной помощи в связи с карантином из-за коронавируса, нарушат его, то им не будет выплачена вторая часть выплаты.

Касается это граждан старше 65-ти лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они должны соблюдать карантин с 26 марта. Этим категориям граждан была назначена выплата в размере трёх тысяч рублей, которая будет выплачена в два этапа по 1,5 тысячи рублей. С 26 марта начались выплаты первой части.

Вторую должны выплатить с 14 апреля, когда будет завершён режим самоизоляции. Однако, если граждане нарушат карантин, что будет подтверждено, то вторую часть выплаты они не получат.

Отмечается, что в Подмосковье около миллиона жителей старше 65-ти лет, большинство из них имеет хронические заболевания.

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