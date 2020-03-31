Появилось видео взлета МиГ-29К с индийского авианосца

В Интернете был размещен видеоролик, на котором демонстрируется взлет боевого самолета МиГ-29К производства России с авианесущего корабля «Викрамадитья» ВМС Индии.

Запись была снята с довольно нестандартного ракурса, позволяющего взглянуть на работу ускорителей истребителя. Взлет воздушного судна прошел в обычном режиме. МиГ-29К смог набрать огромную высоту всего за несколько секунд.

В СМИ напоминают, что около четырех лет назад Индия закупила у РФ ровно 45 истребителей МиГ-29К, отличающихся от стандартных версий более мощными двигателями и увеличенным на 50% запасом горючего. Они также обладают современной бортовой РЛС, дающей возможность вести сразу 4 цели.