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Представители «Ростеха» разместила в Сети видеоролик, где продемонстрировали тестирование самоходной гаубицы «Мста-С».

На опубликованных кадрах демонстрируются испытания 155-миллиметровой усовершенствованной гаубицы 2С19М1-55. Она оснащена 1000-сильным мотором, а ее запас хода почти на 20% превосходит показатели зарубежных аналогов. Боевая техника способна подготовиться к открытию огня всего за полминуты.

Помимо основной пушки гаубица обладает 12,7-миллиметровым пулеметом, которым можно управлять в автоматическом режиме. «Мста-С» обладает такой же подвижностью, что и любой боевой танк. Ее можно использовать как днем, так и ночью при температуре от -50 до +50 градусов.

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