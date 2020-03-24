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В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируются интервью с эвакуированными из Марокко российскими путешественниками.

Большинство туристов сообщили о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции местные жители начали относиться к ним с неприязнью. По словам одной из россиянок, когда в Европе начали сообщать о введении карантина, марокканцы стали вести себя странно: прекратили здороваться или вовсе разворачивались в другую сторону. К тому же на улицах появилась военная техника.

Еще одна путешественница сообщила, что улицы Марокко опустели, а многие кафе и магазины закрылись, поэтому люди не знали, где им достать еды. Напоминаем, что ранее из этой североафриканской страны было эвакуировано около 400 граждан РФ.

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