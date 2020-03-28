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В видеохостинге «Ютуб» на канале MMA Junkie был размещен ролик, на котором демонстрируется арест Джона Джонса, чемпиона UFC из Соединенных Штатов.

Запись была сделана с использованием видеокамеры, размещенной на груди одного из стражей правопорядка. Сам арест полицейские осуществили в окрестностях Альбукерки (США). На опубликованных кадрах можно услышать, как Джонс признается в том, что сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

По словам спортсмена, его остановили только за то, что он старался быть милым в отношении бездомных. Он добавил, что хотел просто поездить по городу. Американского бойца также обвинили в отсутствии страховки на транспорт и небрежной эксплуатации огнестрельного оружия.

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