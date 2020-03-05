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Издание Forbes разместило в Сети фотоснимок, на котором изображена подводная лодка проекта Delfin, являющаяся единственной подлодкой Кубы.

Согласно словам авторов материала, Delfin считается одной из наиболее секретных подлодок на планете, так как до этого ее удалось снять всего один раз, причем фотография оказалась нечеткой. В результате за пятнадцать лет было сделано всего два фото этой субмарины.

Журналисты отмечают, что о данной подводной лодке мало что известно. Они добавляют, что на сегодняшний день флот Кубы состоит из старой техники, произведенной еще в эпоху СССР, а также рыболовные судна, переделанные в боевые корабли. В информагентстве считают, что Delfin, скорее всего, тоже является самодельной подлодкой.

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  • Анна
  • 03.03.2020
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