В четверг, 19 марта, состоялся выход финального эпизода 2-го сезона сериала «Содержанки», который разочаровал многих зрителей. В результате они начали критиковать проект в Сети.

Дарья Мороз, киноактриса из РФ, исполнила в данном шоу роль одной из главных героинь. Перед релизом последней серии она решила спросить у своих поклонников в соцсети «Инстаграм», что они ждут от развязки и соответствует ли финал их ожиданиям. В результате далеко не все подписчики похвалили сериал.

Немалое число пользователей отметили, что так и не смогли понять, о чем именно рассказывает данный телепроект и есть ли в нем вообще смысл. В СМИ также указывают на тот факт, что средний рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет всего 6,5 балла из 10 возможных. Большинство критиков в качестве минусов указывают примитивные диалоги и искусственное затягивание сюжета.