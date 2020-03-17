Как оказалось, крепкий сон — это не только возможность зарядиться энергией и силами, но и защита от опасного заболевания, обсуждаемого мировой общественностью. С интересным заявлением выступили сотрудники НМИЦ имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Медики сообщили, что именно крепкий сон может дать защиту от вируса COVID-2019.

По заявлению медицинских специалистов, качественный сон активно помогает иммунитету. Соответственно, можно сделать вывод, что граждане, которые откровенно недосыпают, больше рискуют столкнуться не только с коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями.

Как сообщает Евгений Шахто, который занимает должность генерального директора, во сне происходят самые различные процессы в организме. В том числе происходит удаление метаболитов в мозге. А данный процесс защищает от многочисленных заболеваний.

Евгений Шахто негативно высказался по поводу короткого сна. По заявлению директора центра, непродолжительный сон плохо сказывается на иммунитете — он слабеет. Стабильный короткий сон приводит к тому, что у человека вырастают риски заражения инфекциями.

Эксперты сообщают, что бессонная ночь значительным образом снижает число иммунных клеток (вплоть до 70%). По этой причине вырастает шанс столкнуться с острыми респираторными инфекциями, лечение которых занимает большое количество времени. Взрослому человеку нужно спать как минимум 7 часов в сутки. Лучший план — это ложиться раньше, вставать позже. Именно позже, хотя многие убеждены, что ранний подъем — это полезно для организма.

Ученые из Санкт-Петербурга проводили исследование, которое открыло интересный факт. Выспавшийся человек после вакцинации имеет выраженный иммунный ответ.

Уже давно медикам стало очевидно, что для организма человека крайне важен стабильный, крепкий сон. Недосыпание приводит к многочисленным недугам. Также стоит знать, что сказывается на качестве сна то, на каком матрасе вы спите. Купить качественный матрас можно на SPIM.ru — интернет-магазин матрасов и постельного белья высочайшего качества. На данном портале широкий ассортимент не только матрасов, но а также и других необходимых товаров, предназначенных для кровати, например, такие как: подушки, одеяла, постельное белье, пледы, полотенца, наматрасники, основания для кровати и многое другое.

Заботьтесь о своем сне и берегите состояние иммунной системы!