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В украинском городе Тернополь полицейские разорвали русофобский плакат на митинге, организованном националистами и направленном против действий Владимира Зеленского, лидера Украины.

Поддерживающие «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) активисты решили устроить протест рядом со зданием областной администрации города. Они положили перед собой покрышки и держали в руках плакаты с лозунгами, критикующими Россию. Радикалы также обвинили президента Украины в «капитуляции» в рамках переговоров, связанных с Донбассом.

Митингующие начали жечь покрышки, желая привлечь к себе больше внимания, но полицейские быстро остановили их. В итоге между участниками акции и стражами правопорядка возникла потасовка, во время которой был порван баннер с антироссийским лозунгом.

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