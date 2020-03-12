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Наталья Поклонская сообщила, что одним из самых тяжёлых периодов в жизни, практически таким же сложным, как и события 2014 когда, когда Крым был возвращён в состав России, для неё является развод.

В августе 2018 года Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьева, являющегося также руководителем аппарата Уполномоченного по права человека в России. Одна брак долго не продлился – через год, в сентябре 2019 года, они объявили о расставании.

Как заявила Поклонская, теперь она разочарована в честных и добрых отношениях, заявив, что спустя некоторое время человек демонстрирует своё истинное лицо. При этом она отметила, что это можно было бы заметить и раньше, но она позволила реализоваться до конца и лишь после этого решила, что с неё хватит.

Ранее Соловьёв сообщил, что они с Натальей являются лидерами, что создало в их семье “гремучую смесь”.

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