Поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного долгое время не могли понять, что же послужило поводом для расставания такой счастливой с виду пары.

Подсказку им дала сама Агата на семейном просмотре вместе с детьми фильма “Титаник”. Как сообщается, Агата смеялась и плакала в одно и то же время, а своё состояние она объяснила маниакально-депрессивным синдромом, заявив на камеру, что у неё “биполярочка”.

Было предположено, что Муцениеце просто неудачно пошутила на тему расстройств психики, но резкая смена настроения и постоянное депрессивное состояние могли послужить последней каплей в её непростых отношениях с мужем.

Как отмечается, супруги часто выяснили отношения и даже грозили друг другу разводом, но до реального расставания дело раньше не доходило. Однако в конце февраля они всё же объявили о разводе.