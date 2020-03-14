Надежда Ангарская, одна из участниц телешоу Comedy Woman, решила показать хейтерам, которые травили ее из-за лишних килограмм, свою стройную фигуру.

Звезда разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой демонстрируются результаты ее работы по сбросу лишнего веса. Ангарская отметила, что ей удалось сбросить несколько килограмм во время участия в передаче «Последний герой». Когда съемки закончились, она тут же записалась в фитнес-центр и стала тщательней следить за своим рационом.

Артистка также отметила, что никогда не поддерживала бодипозитив и призналась, что жить с весом в 130 килограмм крайне трудно. В настоящее время ее вес составляет 97 килограмм. Ангарская отметила, что продолжит худеть, чтобы в итоге получить идеальную фигуру.