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В Калифорнии 17-летний подросток скончался от коронавируса из-за отсутствия у него медицинской страховки.

Как сообщается, ещё в прошлую пятницу юноша был полностью здоров и разговаривал с друзьями, а в среду он уже умер. Согласно имеющейся информации, после того, как тест на коронавирус показал положительный результат, молодой человек обратился в больницу.

Но у подростка не было медицинской страховки, и ему отказали в помощи, перенаправив в другую больницу. В пути у юноши произошла остановка сердца. Врачи в течение шести часов пытались спасти его, но, несмотря на их усилия, пациент скончался.

Предварительно было установлено, что причиной смерти подростка является коронавирус, однако затем было отмечено, что дело слишком сложное и требует детального разбирательства.

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