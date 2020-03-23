Врачи Подмосковья опровергли самые распространённые убеждения насчёт коронавируса.

Так, главный внештатный специалист Минздрава МО по инфекционным заболевания Ирина Шилкина рассказала о том, что проверка себя на коронавирус при помощи задержки дыхания бессмысленна. Суть “метода” состоит в том, чтобы задержать дыхание на 10-15 секунд, и если человек не испытывает дискомфорта, то коронавируса у него нет.

Как объяснила Шилкина, люди с хроническими заболеваниями лёгких пройти этот тест не смогут, но коронавирусом при этом они не заражены. Подобный тест она назвала чушью. Диагностировать коронавирус самостоятельно на текущий момент невозможно, это можно сделать только при помощи медицинского теста.

Также врач сообщила, что питьё воды маленькими глотками не поможет справиться с коронавирусом. При этом она посоветовала для профилактики промывать нос каждые полчаса, и регулярно пить воду.