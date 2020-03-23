Певица Глюкоза поделилась в Instagram архивным фото с путешествия на море.

В кадре певица предстала в купальнике-бикини, взобравшись на дерево. На передний план Наталья решила выставить ягодицы, демонстрируя свою небольшую татуировку в виде пирожного. Геолокация на фото не указана, тем не менее, очевидно, что фото было сделано давно.

Как сообщается, татуировку певица сделала себе ещё несколько лет назад, а рисунок пирожного был выбран в связи с тем, что Наталья пыталась заставить себя отказаться от сладкого. По идее, рисунок должен был быть перечёркнутым, но было решено оставить его в таком виде.

В комментариях Глюкозу сравнили с амазонкой и отметили, что она круто выглядит, сидя на дереве. Другие же заявили, что певице пора перестать оголяться.