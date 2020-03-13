Карантин, пограничный контроль, закрытие школ, запрет общественных мероприятий – вот основные меры, принимаемые в Европе для борьбы с распространением нового коронавируса.

Ограничения

Италия попросила свое 60-миллионое население «оставаться дома» до 3 апреля, поездки между регионами допустимы только по самым неотложным причинам: работа или здоровье.

Румыния советует гражданам, работающим в Италии, не возвращаться домой на Пасху. Австрийцы должны быть репатриированы и Италии и отправлены на карантин.

Люди, возвращающиеся из основных коронавирусных точек, должны оставаться дома в течение двух недель по решению в Хорватии, Латвии, Словакии и России.

В Бельгии посещения домов престарелых были либо запрещены, либо строго ограничены. Во Франции их запретили для учреждений, где проживают пожилые и недееспособные люди.

В Норвегии все люди, возвращающиеся из-за границы, будут помещены в карантин, а портовые города, такие как Берген и Ставангер, запретили людям сходить с круизных судов.

В Чешской Республике рестораны вынуждены закрывать в 20:00.

Франция попросила людей старше 70 лет оставаться дома.

Границы закрыты

Чешская Республика в четверг объявила чрезвычайное положение на 30 дней и закрыла границы для путешественников из зон риска, включая Францию и Германию.

Польша ввела проверки здоровья на границах с Германией и Чехией.

Словакия запретила въезд всем иностранцам, кроме поляков, с пятницы.

Австрия приостановила железнодорожное сообщение и почти полностью закрыла границу с Италией, требуя медицинские справки и проводя медицинские осмотры людей, желающих въехать.

Словения также приняла меры по проверке здоровья на границе с Италией.

Албания, Австрия, Греция, Венгрия, Румыния и Испания, а также несколько авиакомпаний из разных стран приостановили все воздушные перевозки с Италией.

Закрытие школ

В Италии все школы и университеты закрыты до 3 апреля, а до 25 марта в Греции и Польше. Учебные заведения также закрыты в Австрии, Дании, Литве, Норвегии, Румынии и Чехии, Словении и Украине. Школы, университеты и ясли будут закрыты до дальнейшего уведомления во Франции.

В Словакии закрыты школы, учреждения культуры и отдыха.

В Ирландии все школы будут закрыты с пятницы.

Запрет общественных мероприятий

Несколько стран запретили собрания более 1000 человек. В списке Бельгия, Дания, Франция, Польша, Румыния, Швейцария и испанские регионы Каталония и Мадрид.

Некоторые устанавливают планку намного ниже: Австрия и Венгрия запретили проведение собраний более 100 человек в помещении, и более 500 человек для открытых мероприятий. В Нидерландах запрещены собрания более 100 человек, а в Чехии более 30.

В Болгарии культурные и спортивные мероприятия ограничены до 250 человек, если они проводятся в помещении, при этом люди должны сидеть через одного.

В Италии и на Кипре все публичные собрания запрещены.

Итальянская футбольная лига «заморожена», как и испанская лига, по крайней мере, на два дня. Французские матчи будут проходить на пустых стадионах до 15 апреля.

Общественный транспорт

Второй аэропорт Рима, Чампино, закроется с пятницы, а Фьюмичино, который обслуживает международные рейсы, закроет один из трех своих терминалов с 17 марта.

В Словакии все международные аэропорты закрыты.

Дания и Россия рекомендовали избегать общественного транспорта в час пик.