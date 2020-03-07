читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети были опубликованы кадры уничтожения сирийскими правительственными силами террористов запрещённой в России группировки “Джебхат ан-Нусра”.

Как сообщается, протурецкие боевики сделали попытку атаки сирийского города Серакиб, которая завершилась для них полным разгромом. В ходе боёв во время нанесения точечных ударов погибло несколько сотен боевиков, также было уничтожено около 615 единиц различной бронетехники и автомобилей, в том числе БМП американского производства.

За последние несколько недель, согласно некоторым подсчётам, могло быть уничтожено даже несколько тысяч боевиков. При этом потери турецкий войск составляют около двухсот военнослужащих, среди которых как убитые, так и раненые и возвращённые на базы.

Отмечается, что видеозапись атаки была опубликована за несколько часов до переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Вашаш (19) – Гонвед (19) | БС Динамик – Лес Лиеррес | Арарат-Армения – ФК Ширак Гюмри | ФК Оренбург – ФК Арсенал Тула | Парну ЙК – Таллинн ФК Флора (21) | Транс Нарва – ФК Нымме Калью | Спарта Прага (19) – Метеор Прага VIII (19) |
Вам может понравиться

В Мьянме рухнул военный вертолёт с дипломатами и журналистами

В северной Мьянме рухнул военный вертолёт, на котором находились иностранные дипломаты, а… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.03.2020
  • читать 1 минуту

Валерия собирается запустить YouTube-шоу о домашнем насилии

Певица Валерия решила запустить собственное шоу, посвящённое женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.03.2020
  • читать 1 минуту

Миллионы детей не посещают школы из-за рекомендаций ВОЗ

Почти 300 миллионов школьников по всему миру провели неделю дома в Италии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 7 марта – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи, 7 марта – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 7 марта – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 7 марта – пасмурно, до -5 °C | Королев, 7 марта – пасмурно, до 12 °C | Подольск, 7 марта – пасмурно, до 8 °C | Армавир, 7 марта – пасмурно, до 17 °C |