В Сети были опубликованы кадры уничтожения сирийскими правительственными силами террористов запрещённой в России группировки “Джебхат ан-Нусра”.

Как сообщается, протурецкие боевики сделали попытку атаки сирийского города Серакиб, которая завершилась для них полным разгромом. В ходе боёв во время нанесения точечных ударов погибло несколько сотен боевиков, также было уничтожено около 615 единиц различной бронетехники и автомобилей, в том числе БМП американского производства.

За последние несколько недель, согласно некоторым подсчётам, могло быть уничтожено даже несколько тысяч боевиков. При этом потери турецкий войск составляют около двухсот военнослужащих, среди которых как убитые, так и раненые и возвращённые на базы.

Отмечается, что видеозапись атаки была опубликована за несколько часов до переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана.