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Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступления в Сирии, указав, что они осуществляют неизбирательные удары по населённым пунктам в Идлибе.

Обвинения содержатся в докладе ООН по Сирии. Согласно им, Россия нарушает гражданские права граждан Сирии, находящих в районах, подконтрольных “Демократическим силами Сирии”. Ранее сообщалось, что ВКС РФ ударили по 18 населённым пунктам в провинции Идлиб, при этом официально эта информация подтверждена не была. После этого военные России и Сирии нанесли удар по боевикам в Идлибе.

Таким образом, представитель США при ООН Келли Крафт призывает Россию посадить свои военные самолёты в Арабской республике. Кроме того, она предложила сирийской армии и их союзникам из России отойти на установленную ещё в 2018 году линию разграничения.

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