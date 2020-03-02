Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступления в Сирии, указав, что они осуществляют неизбирательные удары по населённым пунктам в Идлибе.

Обвинения содержатся в докладе ООН по Сирии. Согласно им, Россия нарушает гражданские права граждан Сирии, находящих в районах, подконтрольных “Демократическим силами Сирии”. Ранее сообщалось, что ВКС РФ ударили по 18 населённым пунктам в провинции Идлиб, при этом официально эта информация подтверждена не была. После этого военные России и Сирии нанесли удар по боевикам в Идлибе.

Таким образом, представитель США при ООН Келли Крафт призывает Россию посадить свои военные самолёты в Арабской республике. Кроме того, она предложила сирийской армии и их союзникам из России отойти на установленную ещё в 2018 году линию разграничения.