читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ольга Самойлова в беседе с поклонниками неожиданно заявила, что собирается вернуться на родину в ближайшее время.

Самойлова несколько недель назад родила своему мужу Джигану первого сына, который стал для пары четвёртым ребёнком. Роды прошли в клинике в Майами, и изначально планировалось, что в Америке пара задержится как минимум до конца года.

Но недавно Ольга заявила, что они дожидаются паспортов, после чего “свалят домой”. Причину этому она не объяснила, но отметила, что в Америке всё очень дорого – час занятия с репетитором стоит сто долларов, услуги педиатра – ещё дороже. Продукты также стоят дороже, но не столь существенно.

Некоторые поклонники отметили, что о возвращении домой Самойлова заявила после того, как её супруг провёл прямой эфир вместе с дочерьми, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Детей он совершенно не стеснялся и даже требовал у них принести ему очередную бутылку алкоголя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Кумхо Драва Птуй – ФК Нафта | ЗП Спорт Подбрезова – Шкалица | Лион тим (жен) – Арсенал тим (жен) | Франция (люб) – Бразилия (люб) | Россия (люб) – Англия (люб) | Вильярреал (люб) – Атлетико (люб) | Мирбат – Аль-Оруба Забид |
Вам может понравиться

Военные эксперты рассказали, как Россия защитится от ядерной атаки

При комментировании недавнего сообщения о симуляции Соединенных Штатов ядерного удара по РФ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Москве мужчина из ревности зарезал жену-кардиолога и пытался покончить с собой

В Москве в убийстве собственной жены обвиняется водитель скорой помощи. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.03.2020
  • читать 1 минуту

Тина Канделаки рассказала, зачем Кадырову нужен Емельяненко

Тина Канделаки прокомментировала совместные тренировки бойца MMA Александра Емельяненко и главы Чечни… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 марта – переменная облачность, до 4 °C | город Мытищи, 6 марта – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 марта – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 6 марта – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев, 6 марта – пасмурно, до 11 °C | Подольск, 6 марта – пасмурно, до 5 °C | Армавир, 6 марта – пасмурно, до 12 °C |