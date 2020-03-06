Ольга Самойлова в беседе с поклонниками неожиданно заявила, что собирается вернуться на родину в ближайшее время.

Самойлова несколько недель назад родила своему мужу Джигану первого сына, который стал для пары четвёртым ребёнком. Роды прошли в клинике в Майами, и изначально планировалось, что в Америке пара задержится как минимум до конца года.

Но недавно Ольга заявила, что они дожидаются паспортов, после чего “свалят домой”. Причину этому она не объяснила, но отметила, что в Америке всё очень дорого – час занятия с репетитором стоит сто долларов, услуги педиатра – ещё дороже. Продукты также стоят дороже, но не столь существенно.

Некоторые поклонники отметили, что о возвращении домой Самойлова заявила после того, как её супруг провёл прямой эфир вместе с дочерьми, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Детей он совершенно не стеснялся и даже требовал у них принести ему очередную бутылку алкоголя.