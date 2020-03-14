Олег Дерипаска, российский предприниматель, призвал власти ввести в стране карантин и как можно скорее перекрыть все границы из-за пандемии коронавируса

Согласно словам бизнесмена, если данная эпидемия начнет распространяться без какого-либо контроля, то последствия для России окажутся более тяжелыми, чем распад СССР в 1991 году. Он добавил, что страна не готова к новой инфекции, так как большинство россиян не соблюдают даже начальных мер предосторожности, к примеру, никто не носит маски в местах массового скопления людей.

Миллиардер отметил, что следует отменить проведение всех общественных мероприятий, закрыть границы и позволить людям просидеть дома как минимум два месяца. Подобный срок, по мнению Дерипаски, является наиболее эффективным в плане выявления болезни. Он заявил, что именно благодаря изоляции Гвинеи в свое время удалось замедлить, а потом и вовсе остановить распространение Эболы.