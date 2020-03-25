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В информагентстве Contra-magazin из Германии высмеяли рекламный ролик американской компании Lockheed Martin, в котором рассказывается о военной угрозе со стороны России.

По словам авторов материала, Соединенным Штатам необходимо сейчас беспокоиться не о придуманной ими российской угрозе, а о коронавирусной инфекции, которая бушует во многих странах Запада. Журналисты добавляют, что спекуляции о том, что РФ угрожает миру, выгодны только американскому ВПК.

Немецкие журналисты уверены, что военных США не устраивает тот факт, что мир сейчас интересует только проблема распространения коронавируса, так как это не позволяет им выбить дополнительные средства из бюджета страны.

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