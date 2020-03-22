Константин Сивков, эксперт в военной сфере из РФ, сообщил о том, что американцы могли бы попробовать выбить российскую армию из Сирии, осуществив мощный удар «Томагавками» по базе «Хмеймим».

Согласно словам специалиста, если бы Соединенные Штаты выпустили по российской авиабазе около трехсот-четырехсот крылатых ракет, то смогли бы выбить Россию из Сирии и снова получить статус мировой державы. Однако, по мнению Сивкова, им помешало российское ядерное оружие. Он добавил, что ядерные боеголовки могут косвенно использоваться и в низко интенсивных конфликтах, не позволяя агрессору начать прямое столкновение.

Из конфликта в Сирии можно извлечь и множество других уроков, считает эксперт. К примеру, основную роль в нынешних войнах играет пехота и тяжелая бронетехника. Ранее основную ставку делали на авиацию и небольшие маневренные отряды. Сивков также отметил, что следует обязательно предусмотреть сценарий, при котором террористические организации получают поддержку регулярных войск.