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В американском издании The National Interest рассказали о провалившейся политики Майка Помпео, госсекретаря Соединенных Штатов, по борьбе с Россией и Ираном в Сирии с помощью Турции.

Мэттью Петти, автор материала, отмечает, что действия Вашингтона по поддержке Анкары в дипломатическом и военном плане вначале носили неявный характер. Однако 3 марта США пообещали поддержать Турцию не только с помощью предоставления ей разведывательной информации, но также путем снабжения боеприпасами и техникой. Это показало истинную роль турецких вооруженных сил в противодействии сирийскому лидеру Башару Асаду.

Журналист считает, что ввод турецких войск в Сирию являлся последней попыткой Соединенных Штатов расправиться с Асадом. Однако Петти считает, что она провалилась, так как лидеры России и Турции смогли прийти к договоренностям по Идлибу во время недавних переговоров.

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