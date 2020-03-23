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Наталья Селезнева, советская актриса, рассказала о том, что ей пришлось раздеться перед Леонидом Гайдаем для прохождения проб на фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика».

65-летняя киноактриса посетила телепередачу «Судьба человека», где решила поведать зрителям о том, как именно проходили пробы в картину, которая в результате помогла ей обрести всесоюзную популярность. По ее словам, режиссер сразу же попросил девушку продемонстрировать ему свою фигуру, но та отказалась. Тогда Гайдай отметил, что она, скорее всего, стесняется, так как имеет непривлекательное тело. После этого Селезнева тут же сняла сарафан, оставшись в одном лишь купальном костюме.

Увидев актрису в купальнике, режиссер моментально сообщил, что она утверждена на роль Лидочки. Селезнева также сообщила, что после участия в съемках почти два года не могла больше есть свое любимое блюдо. Дело в том, что им не удалось с первого дубля снять сцену с поеданием сосиски, поэтому ей пришлось съесть не меньше 20 штук.

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